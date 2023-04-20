В «Динамо» рассказали о реакции спонсоров на форму без рекламы в матче РПЛ
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как спонсоры клуба отреагировали на информацию о том, что команда выступит в форме без рекламы в матче 25-го РПЛ с «Факелом».
«Со спонсорами не было проблем. С РФС и РПЛ мы договорились, они пошли навстречу. Мы им благодарны за то, что дали возможность такой матч провести», — цитирует Пивоварова ТАСС.
18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось 100 лет. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах.
Источник: https://tass.ru/sport/17567483
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|46
|
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|45
|
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|23
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|5
|5
|42-21
|44
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|11
|6
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|39
|
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|5
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|
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|11
|4
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|37
|
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|10
|3
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|
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|9
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|
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|
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|
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|6
|7
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|23-33
|25
|
13
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|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
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|Факел
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|2
|12
|9
|28-42
|18
|
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|3
|5
|15
|19-50
|14
|
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
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|23.04
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|
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|
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|Г
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|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|
|
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Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
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|9
|
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|
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
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