Несколько футболистов «Ростова» не смогут сыграть с «Факелом» из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением перед матчем команды против «Факела» в 1-м туре РПЛ.

«В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.

К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров.

Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в пером туре нового сезона!» — приводит пресс-служба «Ростова» слова Арутюнянца.

Этим летом «Ростов» подписал четверых футболистов: защитника Илью Ваханию («Зенит»), полузащитников Романа Акбашева и Алексея Ионова (оба — свободные агенты), а также нападающего Мохаммада Мохеби («Санта-Клара», Португалия"). Кроме этого, ростовчане арендовали у «Зенита» полузащитника Кирилла Столбова.

Матч «Ростов» — «Факел» состоится в воскресенье, 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.