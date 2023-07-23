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Несколько футболистов «Ростова» не смогут сыграть с «Факелом» из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением перед матчем команды против «Факела» в 1-м туре РПЛ.

«В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.
К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.
Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров.
Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в пером туре нового сезона!» — приводит пресс-служба «Ростова» слова Арутюнянца.

Этим летом «Ростов» подписал четверых футболистов: защитника Илью Ваханию («Зенит»), полузащитников Романа Акбашева и Алексея Ионова (оба — свободные агенты), а также нападающего Мохаммада Мохеби («Санта-Клара», Португалия"). Кроме этого, ростовчане арендовали у «Зенита» полузащитника Кирилла Столбова.

Матч «Ростов» — «Факел» состоится в воскресенье, 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал «Ростова»
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Сочи – Балтика
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Матео Кассьерра

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Тимур Аюпов

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Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

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П
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Зелимхан Бакаев

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Зенит

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