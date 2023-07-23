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Сальваторе Боккетти приехал на матч «Спартака» с «Оренбургом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сальваторе Боккетти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти приехал на игру красно-белых против «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ.

«Болею сегодня за «Спартак». Конечно, он сегодня выиграет», — сказал Боккетти.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

В данный момент 36-летний Боккетти является ассистентом главного тренера «Вероны».

Сальваторе Боккетти
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 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
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 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
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 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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