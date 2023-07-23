Сальваторе Боккетти приехал на матч «Спартака» с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти приехал на игру красно-белых против «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ.

«Болею сегодня за «Спартак». Конечно, он сегодня выиграет», — сказал Боккетти.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

В данный момент 36-летний Боккетти является ассистентом главного тренера «Вероны».