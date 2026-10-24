«Краснодар» снова без победы. На гол Кордобы «Балтика» ответила на 90+3-й минуте!
Есть в футболе шаблонная фраза: «Когда побеждать, если не сейчас?» Обычно, правда, эти слова касаются встреч с аутсайдером или соперником, который сильно уступает в классе. «Балтика», правда, ни к тем, ни к другим не относится. Даже в текущей ситуации, которая перед субботней встречей была идентична краснодарской — обе команды не побеждали на протяжении пяти туров. Но с вице-чемпиона с очевидными планами на титул и спрос особый, а героическое спасение «быков» в Черкизове (3:3) дало позитивный заряд.
С другой стороны, калининградцы хоть и не знают в последнее время побед в РПЛ, могли похвастаться серией из трех (с учетом кубкового) матчей на ноль. При этом в Калининграде оборона гостей была ослаблена отсутствием заболевшего Гассама, а в атаке Андрей Талалаев не мог использовать тандем форвардов из-за травмы Голенкова. Плюс тяжелейшая дорога до Краснодара, куда гости прибыли только в день игры. Об этих сложностях вспомнилось, когда у ворот калининградцев к 11-й минуте было создано два перспективных момента. В первом случае в дальний угол не попал Кордоба, а после оригинального розыгрыша штрафного с пропуском мяча на Черникова удар на себя принял защитник.
Однако, выдержав стартовый натиск, гости стали регулярно демонстрировать свои лучшие качества, включая прессинг на подходах к чужой штрафной. Один отбор закончился подачей на атаковавшего со второго этажа Хиля (рядом со штангой). Потом отличный кросс справа вырезал Бевеев. Хиль удивительным образом остался в штрафной без опеки и словно не поверил своему счастью, не сумев подстроиться под мяч. Зато Кордоба показал, как надо цепляться за свои шансы в штрафной. В атаке, которая началась с диагонали Ленини за спину Чивичу в направлении Кристиана, а продолжилась подачей Вахании, колумбийский снайпер выиграл борьбу у Варатынова и, несмотря на попытку Бевеева исправить ситуацию, покатил в угол.
Впрочем, отставая в счете, «Балтика» старалась не уступать по игре. В ее исполнении были и перспективные подходы, и опасный штрафной, когда мяч мог срикошетить в сетку, задев стенку. С другой стороны, гостям повезло при стандарте около их ворот — Жубал пробил туда, где находился Латышонок. А обмен атаками продолжился и во втором тайме, причем прорыв Батчи и удар Оласы по степени остроты суммарно уступили тому, что создал Шильцов. Разобравшись с Кристианом, он закручивал мяч в дальний угол и попал в штангу. А потом вырывавшийся на свободное пространство Максим Петров чуть промедлил и не смог нанести акцентированный выстрел под давлением Жубала и Тормены.
Все это подтверждало правило, согласно которому после серии неудач первая победа не может получиться легкой. Ее нужно вырывать, вгрызаться в результат зубами и временами терпеть. В том числе в обороне, которая получила в субботу максимальную нагрузку. Один раз краснодарцы едва не пропустили передачу Поспелова на ход Муфи, а перед этим Агкацев выручил, остановив удар Муйоколо после корнера. Все было очень зыбко. На тоненького. К тому же элемент непредсказуемости вносили тактические перестановки по итогам многочисленных замен. И ходы Мурада Мусаева едва не принесли второй гол, когда в быстрой контратаке Боселли вывел к воротам Оздоева. Тому успел сбить прицел Мендель.
Возможно, этот момент и стал ключевым. Одного гола «Краснодару» не хватило, а «Балтика» вполне заслуженно спасла игру в добавленное арбитром время. И если Беликова Агкацев опередил, то корнер в исполнении Поспелова закончился тем, что еще не забивавший в РПЛ Муйоколо получил возможность из центра штрафной в касание пальнуть точно в нижний угол. Серии южан и калининградцев без побед продолжились, но насколько же у них полярное настроение!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1