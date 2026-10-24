«Краснодар» снова без победы. На гол Кордобы «Балтика» ответила на 90+3-й минуте!

Ничья не побеждавших шесть туров команд.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Есть в футболе шаблонная фраза: «Когда побеждать, если не сейчас?» Обычно, правда, эти слова касаются встреч с аутсайдером или соперником, который сильно уступает в классе. «Балтика», правда, ни к тем, ни к другим не относится. Даже в текущей ситуации, которая перед субботней встречей была идентична краснодарской — обе команды не побеждали на протяжении пяти туров. Но с вице-чемпиона с очевидными планами на титул и спрос особый, а героическое спасение «быков» в Черкизове (3:3) дало позитивный заряд.

С другой стороны, калининградцы хоть и не знают в последнее время побед в РПЛ, могли похвастаться серией из трех (с учетом кубкового) матчей на ноль. При этом в Калининграде оборона гостей была ослаблена отсутствием заболевшего Гассама, а в атаке Андрей Талалаев не мог использовать тандем форвардов из-за травмы Голенкова. Плюс тяжелейшая дорога до Краснодара, куда гости прибыли только в день игры. Об этих сложностях вспомнилось, когда у ворот калининградцев к 11-й минуте было создано два перспективных момента. В первом случае в дальний угол не попал Кордоба, а после оригинального розыгрыша штрафного с пропуском мяча на Черникова удар на себя принял защитник.

Однако, выдержав стартовый натиск, гости стали регулярно демонстрировать свои лучшие качества, включая прессинг на подходах к чужой штрафной. Один отбор закончился подачей на атаковавшего со второго этажа Хиля (рядом со штангой). Потом отличный кросс справа вырезал Бевеев. Хиль удивительным образом остался в штрафной без опеки и словно не поверил своему счастью, не сумев подстроиться под мяч. Зато Кордоба показал, как надо цепляться за свои шансы в штрафной. В атаке, которая началась с диагонали Ленини за спину Чивичу в направлении Кристиана, а продолжилась подачей Вахании, колумбийский снайпер выиграл борьбу у Варатынова и, несмотря на попытку Бевеева исправить ситуацию, покатил в угол.

Впрочем, отставая в счете, «Балтика» старалась не уступать по игре. В ее исполнении были и перспективные подходы, и опасный штрафной, когда мяч мог срикошетить в сетку, задев стенку. С другой стороны, гостям повезло при стандарте около их ворот — Жубал пробил туда, где находился Латышонок. А обмен атаками продолжился и во втором тайме, причем прорыв Батчи и удар Оласы по степени остроты суммарно уступили тому, что создал Шильцов. Разобравшись с Кристианом, он закручивал мяч в дальний угол и попал в штангу. А потом вырывавшийся на свободное пространство Максим Петров чуть промедлил и не смог нанести акцентированный выстрел под давлением Жубала и Тормены.

Все это подтверждало правило, согласно которому после серии неудач первая победа не может получиться легкой. Ее нужно вырывать, вгрызаться в результат зубами и временами терпеть. В том числе в обороне, которая получила в субботу максимальную нагрузку. Один раз краснодарцы едва не пропустили передачу Поспелова на ход Муфи, а перед этим Агкацев выручил, остановив удар Муйоколо после корнера. Все было очень зыбко. На тоненького. К тому же элемент непредсказуемости вносили тактические перестановки по итогам многочисленных замен. И ходы Мурада Мусаева едва не принесли второй гол, когда в быстрой контратаке Боселли вывел к воротам Оздоева. Тому успел сбить прицел Мендель.