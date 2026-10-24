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Краснодар — Балтика счет 1:1, результат и обзор матча 12 тура РПЛ 24 октября 2026, видео голов

«Краснодар» снова без победы. На гол Кордобы «Балтика» ответила на 90+3-й минуте!

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото ФК «Краснодар»
Ничья не побеждавших шесть туров команд.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:1
Балтика

Есть в футболе шаблонная фраза: «Когда побеждать, если не сейчас?» Обычно, правда, эти слова касаются встреч с аутсайдером или соперником, который сильно уступает в классе. «Балтика», правда, ни к тем, ни к другим не относится. Даже в текущей ситуации, которая перед субботней встречей была идентична краснодарской — обе команды не побеждали на протяжении пяти туров. Но с вице-чемпиона с очевидными планами на титул и спрос особый, а героическое спасение «быков» в Черкизове (3:3) дало позитивный заряд.

&laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 3:3 17&nbsp;октября.«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

С другой стороны, калининградцы хоть и не знают в последнее время побед в РПЛ, могли похвастаться серией из трех (с учетом кубкового) матчей на ноль. При этом в Калининграде оборона гостей была ослаблена отсутствием заболевшего Гассама, а в атаке Андрей Талалаев не мог использовать тандем форвардов из-за травмы Голенкова. Плюс тяжелейшая дорога до Краснодара, куда гости прибыли только в день игры. Об этих сложностях вспомнилось, когда у ворот калининградцев к 11-й минуте было создано два перспективных момента. В первом случае в дальний угол не попал Кордоба, а после оригинального розыгрыша штрафного с пропуском мяча на Черникова удар на себя принял защитник.

Однако, выдержав стартовый натиск, гости стали регулярно демонстрировать свои лучшие качества, включая прессинг на подходах к чужой штрафной. Один отбор закончился подачей на атаковавшего со второго этажа Хиля (рядом со штангой). Потом отличный кросс справа вырезал Бевеев. Хиль удивительным образом остался в штрафной без опеки и словно не поверил своему счастью, не сумев подстроиться под мяч. Зато Кордоба показал, как надо цепляться за свои шансы в штрафной. В атаке, которая началась с диагонали Ленини за спину Чивичу в направлении Кристиана, а продолжилась подачей Вахании, колумбийский снайпер выиграл борьбу у Варатынова и, несмотря на попытку Бевеева исправить ситуацию, покатил в угол.

Впрочем, отставая в счете, «Балтика» старалась не уступать по игре. В ее исполнении были и перспективные подходы, и опасный штрафной, когда мяч мог срикошетить в сетку, задев стенку. С другой стороны, гостям повезло при стандарте около их ворот — Жубал пробил туда, где находился Латышонок. А обмен атаками продолжился и во втором тайме, причем прорыв Батчи и удар Оласы по степени остроты суммарно уступили тому, что создал Шильцов. Разобравшись с Кристианом, он закручивал мяч в дальний угол и попал в штангу. А потом вырывавшийся на свободное пространство Максим Петров чуть промедлил и не смог нанести акцентированный выстрел под давлением Жубала и Тормены.

Мурад Мусаев.Черная серия «Краснодара». Проблемы «быков» серьезнее, чем кажется

Все это подтверждало правило, согласно которому после серии неудач первая победа не может получиться легкой. Ее нужно вырывать, вгрызаться в результат зубами и временами терпеть. В том числе в обороне, которая получила в субботу максимальную нагрузку. Один раз краснодарцы едва не пропустили передачу Поспелова на ход Муфи, а перед этим Агкацев выручил, остановив удар Муйоколо после корнера. Все было очень зыбко. На тоненького. К тому же элемент непредсказуемости вносили тактические перестановки по итогам многочисленных замен. И ходы Мурада Мусаева едва не принесли второй гол, когда в быстрой контратаке Боселли вывел к воротам Оздоева. Тому успел сбить прицел Мендель.

Возможно, этот момент и стал ключевым. Одного гола «Краснодару» не хватило, а «Балтика» вполне заслуженно спасла игру в добавленное арбитром время. И если Беликова Агкацев опередил, то корнер в исполнении Поспелова закончился тем, что еще не забивавший в РПЛ Муйоколо получил возможность из центра штрафной в касание пальнуть точно в нижний угол. Серии южан и калининградцев без побед продолжились, но насколько же у них полярное настроение!

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Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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