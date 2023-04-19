Непомнящий — о возможной смене формата РПЛ: «Если введут плей-офф, то это будет интересно»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал плюсы и минусы возможного введения нового формата в чемпионате страны.

«Я, в принципе, за то, чтобы в нашем чемпионате было как можно больше матчей категории А. Поэтому если введут плей-офф, то это будет интересно. Правда, могут возникнуть определенные сложности. Может получиться разделение на бедных и богатых: семь-восемь команд продолжат зарабатывать, а остальные что будут делать? Также возникнут трудности с календарем. Это нужно все хорошо продумать. С Кубком России хорошо продумали, он стал лучше, чем был прежде. Стало интереснее. С чемпионатом может получиться так же. Надо попробовать», — цитирует Непомнящего RT.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.