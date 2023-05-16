Непомнящий считает, что «Спартаку» не хватает стабильности

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре «Спартака» в сезоне-2022/23.

«В начале сезона казалось, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту», который каждый год является фаворитом в борьбе за чемпионство. Но со временем красно-белые стали абсолютно нелогично терять очки. В чем именно причина, трудно понять, но проблема есть. «Спартаку» явно не хватает стабильности на дистанции, с такой непостоянной игрой невозможно бороться за золото с «Зенитом». Так и получилось: в концовке сезона подопечные Абаскаля не оставили себе шансов завоевать трофей. Будем надеяться, что в следующем сезоне они смогут полностью раскрыть свой потенциал», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.