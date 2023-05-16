Гогниев назвал имена трех лучших тренеров РПЛ

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» назвал трех лучших специалистов, работающих в РПЛ.

«Первый — Семак. Потом Федотов. В ЦСКА всегда есть коллектив. Любой приходящий в этот клуб тренер растет, ему дают поработать. Надо отдать должное Евгению Гинеру за то, что он сохраняет все в таком формате. Третий, наверное, Личка, потому что он сделал большое перестроение «Оренбурга» — забивают много мячей, показывают красочный и яркий футбол», — сказал Гогниев «СЭ».