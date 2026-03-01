Вера считает несправедливым пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в ворота железнодорожников в матче 19-го тура против «Пари НН» (2:1).

— Что ты думаешь о матче?

— Мы хорошо играли, мне кажется, что мы контролировали ситуацию, и это позволило нам выиграть.

— Пенальти, эпизод с Пиняевым, что ты думаешь?

— По-твоему, это пенальти?

— Нет.

— По-моему, тоже нет.

На 65-й минуте матча защитник «Пари НН» Максим Шнапцев упал после контакта с Сергеем Пиняевым в штрафной площади «Локомотива». Он сразу встал и попытался продолжить игру.

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор момента и назначил 11-метровый удар, который реализовал Олакунле Олусегун.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max