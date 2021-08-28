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Ненахов поделился эмоциями от дебюта за «Локомотив» в дерби с «Динамо»

18:10
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Защитник «Локомотива» Максимом Ненахов дал комментарий после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1), который стал для него дебютным за клуб.

«Дебют — это всегда немного волнительно. Я долго ждал этого, уже прошло 6 туров. Очень хотел выйти, показать себя и, надеюсь, что даже за это маленькое количество времени смог это сделать.

С замены всегда тяжело входить в игру. Главное — быть сконцентрированным и быть готовым к этому шансу. Я был готов, поэтому легко адаптировался к этим скоростям.

Какие наставления были от тренера? Он просто сказал мне, чтобы играл в свою игру, не волновался, и что всё будет хорошо. Моя адаптация прошла нормально, были некоторые сложности в плане понимания тактики команды, философии, но я в Премьер-лиге уже играл, поэтому для меня было не особо волнительно выходить на поле. Был момент, когда мы владели игрой, потом «Динамо» переломило ход матча и поддавило нас в концовке. С этим связано, скорее всего, и удаление Димы Баринова. В конце у нас был момент у Лисаковича. Если бы он ударил, может быть, мы бы и выиграли эту встречу», — цитирует Ненахова официальный сайт клуба.

Футболист на молодежном уровне выступал за подмосковный «Зоркий» и московское «Динамо». В ПФЛ защищал цвета «Динамо-2», в ФНЛ — «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора». Ранее в РПЛ защитник выступал за грозненский «Ахмат».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24670

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Александр Кравченко все материалы автора

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