Ненахов поделился эмоциями от дебюта за «Локомотив» в дерби с «Динамо»

Защитник «Локомотива» Максимом Ненахов дал комментарий после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1), который стал для него дебютным за клуб.

«Дебют — это всегда немного волнительно. Я долго ждал этого, уже прошло 6 туров. Очень хотел выйти, показать себя и, надеюсь, что даже за это маленькое количество времени смог это сделать.

С замены всегда тяжело входить в игру. Главное — быть сконцентрированным и быть готовым к этому шансу. Я был готов, поэтому легко адаптировался к этим скоростям.

Какие наставления были от тренера? Он просто сказал мне, чтобы играл в свою игру, не волновался, и что всё будет хорошо. Моя адаптация прошла нормально, были некоторые сложности в плане понимания тактики команды, философии, но я в Премьер-лиге уже играл, поэтому для меня было не особо волнительно выходить на поле. Был момент, когда мы владели игрой, потом «Динамо» переломило ход матча и поддавило нас в концовке. С этим связано, скорее всего, и удаление Димы Баринова. В конце у нас был момент у Лисаковича. Если бы он ударил, может быть, мы бы и выиграли эту встречу», — цитирует Ненахова официальный сайт клуба.

Футболист на молодежном уровне выступал за подмосковный «Зоркий» и московское «Динамо». В ПФЛ защищал цвета «Динамо-2», в ФНЛ — «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора». Ранее в РПЛ защитник выступал за грозненский «Ахмат».