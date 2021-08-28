Шварц похвалил РФС за запуск ЮФЛ

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью официальному сайту клуба рассказал о внимании главной команды к академии бело-голубых и своем взгляде на развитие детско-юношеского футбола в России.

— Помимо работы с главной командой, мы уделяем большое внимание молодым футболистам, которые есть в системе клуба. Пристально следим за второй командой «Динамо», которая играет с профессионалами, молодёжной командой. Периодически проводим тренерские совещания, на которых присутствуют и специалисты из академии. В первую очередь, команд U-19 и U-17, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Мне говорили, что она появилась недавно, и мне кажется, это было правильным решением. В Германии нет чистого аналога Юношеской лиги, но там точно есть команды U-19 и U-17, причём бывали случаи, когда ребята оттуда попадали напрямую в основу, минуя вторую команду. Также отмечу, что все молодые игроки, которые сейчас работают с нами, за исключением Ивана Будачева, который в совсем юном возрасте перешёл в команду второй лиги, имеют опыт, и опыт крайне успешный, игры в Юношеской лиге. Она позволяет ребятам уже в юном возрасте регулярно играть с равными себе соперниками, это ступенька для перехода во взрослый футбол. Так что со своей стороны могу только приветствовать, что в системе детско-юношеского футбола России созданы такие соревнования.

Юношеская футбольная лига была запущена в 2019 году по инициативе президента РФС Александра Дюкова. В первом сезоне лучшим игроком по системе гол+пас стал игрок академии «Динамо» им. Льва Яшина Константин Тюкавин, а в команду сезона по итогам розыгрыша вошел Арсен Захарян. 23 августа Тюкавин и Захарян вошли в итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира.

В настоящий момент лига проводится в двух возрастах, в ней участвуют 14 ведущих академий России, также созданы региональные лиги: Северо-Западная ЮФЛ и Дальневосточная ЮФЛ.