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Шварц похвалил РФС за запуск ЮФЛ

18:51

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью официальному сайту клуба рассказал о внимании главной команды к академии бело-голубых и своем взгляде на развитие детско-юношеского футбола в России.

— Помимо работы с главной командой, мы уделяем большое внимание молодым футболистам, которые есть в системе клуба. Пристально следим за второй командой «Динамо», которая играет с профессионалами, молодёжной командой. Периодически проводим тренерские совещания, на которых присутствуют и специалисты из академии. В первую очередь, команд U-19 и U-17, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Мне говорили, что она появилась недавно, и мне кажется, это было правильным решением. В Германии нет чистого аналога Юношеской лиги, но там точно есть команды U-19 и U-17, причём бывали случаи, когда ребята оттуда попадали напрямую в основу, минуя вторую команду. Также отмечу, что все молодые игроки, которые сейчас работают с нами, за исключением Ивана Будачева, который в совсем юном возрасте перешёл в команду второй лиги, имеют опыт, и опыт крайне успешный, игры в Юношеской лиге. Она позволяет ребятам уже в юном возрасте регулярно играть с равными себе соперниками, это ступенька для перехода во взрослый футбол. Так что со своей стороны могу только приветствовать, что в системе детско-юношеского футбола России созданы такие соревнования.

Юношеская футбольная лига была запущена в 2019 году по инициативе президента РФС Александра Дюкова. В первом сезоне лучшим игроком по системе гол+пас стал игрок академии «Динамо» им. Льва Яшина Константин Тюкавин, а в команду сезона по итогам розыгрыша вошел Арсен Захарян. 23 августа Тюкавин и Захарян вошли в итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира.
В настоящий момент лига проводится в двух возрастах, в ней участвуют 14 ведущих академий России, также созданы региональные лиги: Северо-Западная ЮФЛ и Дальневосточная ЮФЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81

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