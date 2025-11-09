Сакич — о новостях вокруг «Спартака»: «Это влияет на команду»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич рассказал, как на команду влияют негативные разговоры вокруг клуба.

— Станкович после матча с «Локомотивом» сказал, что разговоры вокруг команды вносят негатив. Но сейчас команда провела два подряд хороших матча. Что получается, чем хуже за пределами, тем лучше на поле?

— То, что сказал главный тренер, это так. Это влияет. В последних матчах команда полностью отдалась на поле. Мы гордимся игрой, которую они показали. Футболисты отдавались на сто процентов и выполняли все наши требования. Еще эти победы помогут нам в матчах после международной паузы, — сказал Сакич.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Деян Станкович возглавляет красно-белых с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба и занимается поиском замены для специалиста.