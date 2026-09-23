Моуринью пропустил ежегодный саммит тренеров Ла лиги, где говорили об уважении к судьям

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не посетил состоявшийся сегодня в Мадриде ежегодный саммит тренеров Ла Лиги, организованный Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), сообщает Marca.

Приглашения были разосланы 42 тренерам клубов Ла лиги и Сегунды. На саммите выступал президент технического комитета судей (CTA) RFEF Фран Сото, который говорил о важности уважения к арбитрам.

В минувшие выходные Моуринью раскритиковал арбитров матча 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:2).

Во вторник Технический комитет судей Испании (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал, что Ли Кан Ин должен быть удален за фол на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура.