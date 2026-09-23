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Моуринью пропустил ежегодный саммит тренеров Ла лиги, где говорили об уважении к судьям

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не посетил состоявшийся сегодня в Мадриде ежегодный саммит тренеров Ла Лиги, организованный Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), сообщает Marca.

Приглашения были разосланы 42 тренерам клубов Ла лиги и Сегунды. На саммите выступал президент технического комитета судей (CTA) RFEF Фран Сото, который говорил о важности уважения к арбитрам.

В минувшие выходные Моуринью раскритиковал арбитров матча 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:2).

Во вторник Технический комитет судей Испании (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал, что Ли Кан Ин должен быть удален за фол на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура.

Фол&nbsp;Ли Кан Ина в&nbsp;матче &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;.Моуринью прав, обвиняя тех, кто выбрал бригаду арбитров на дерби «Реала» и «Атлетико»

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Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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35 тур
36 тур
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38 тур
11.10 00:00 Алавес – Атлетико - : -
11.10 00:00 Барселона – Хетафе - : -
11.10 00:00 Бетис – Осасуна - : -
11.10 00:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 00:00 Леванте – Севилья - : -
11.10 00:00 Малага – Эспаньол - : -
11.10 00:00 Расинг – Валенсия - : -
11.10 00:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
11.10 00:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 00:00 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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