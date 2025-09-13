Ненад Сакич — о втором голе «Динамо»: «Там был фол, Маркиньос получил удар, лежал на земле»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич поделился мнением о втором пропущенном голе от «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

— Насколько отсутствие Маркиньоса в обороне повлияло на эпизод со вторым пропущенным голом в чисто игроком смысле?

— Ну там был фол, он получил удар, лежал на земле... Не мог вернуться. Если бы арбитр свистнул, как делал всю игру, мы бы ни о чем не говорили. Маркиньос всегда играет с отдачей и самопожертвованием.

— Как скоро вернутся в строй Зорин и Самошников?

— Надеемся, в самом скором времени. У Зорина проблема с ахиллом, у Самошникова — с легкими... Не исключаю, что они вернутся в строй уже к игре с Ростовом в КР.