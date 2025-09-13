Тренер «Спартака» Сакич: «Определенные арбитры относятся к нам плохо»
Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил на вопрос об эмоциональной реакции на судейство в матче против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку после второго гола «Динамо» в конце первого тайма. Главным арбитром матча работал Егор Егоров.
— Не в первый раз тренерский штаб «Спартака» резко реагирует на решения судей. Не считаете, что игроков это отвлекает от собственно футбола?
— Если речь идет о втором голе, когда был возможно фол на Маркиньосе, мы должны понимать, что все подобные моменты в игре арбитр трактовал однозначно. И всегда это был фол. И тут, когда мы сразу после такого момента пропускаем, разумеется, вызывает эмоции. С нами такое бывает нередко. Все подобные эпизоды и после второго гола в наши ворота он трактовал так же однозначно...
— Вы сказали, что арбитр до и после момента с Маркиньосом и вторым голом «Динамо» все подобные эпизоды трактовал одинаково. Не было ли у вас или у клуба попытки организовать встречу с Мажичем, с судьями, чтобы они разъяснили принципы работы?
— Не хотелось бы детально обсуждать эту тему. Не я принимаю решение на этот счет. Но в целом об арбитрах у нас есть ощущение еще и по прошлому сезону, что определенные арбитры относятся к нам плохо.
Если взять сегодняшний матч: фолы Глебова... Там было несколько моментов, когда он должен был получить желтую карточку. Но этого не произошло. Если же такие моменты случаются с нами — наши футболисты сразу получают предупреждения, — сказал Сакич на пресс-конференции.
После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -