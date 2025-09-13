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Судейство

13 сентября 2025, 19:18

Тренер «Спартака» Сакич: «Определенные арбитры относятся к нам плохо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Ненад Сакич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил на вопрос об эмоциональной реакции на судейство в матче против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку после второго гола «Динамо» в конце первого тайма. Главным арбитром матча работал Егор Егоров.

— Не в первый раз тренерский штаб «Спартака» резко реагирует на решения судей. Не считаете, что игроков это отвлекает от собственно футбола?

— Если речь идет о втором голе, когда был возможно фол на Маркиньосе, мы должны понимать, что все подобные моменты в игре арбитр трактовал однозначно. И всегда это был фол. И тут, когда мы сразу после такого момента пропускаем, разумеется, вызывает эмоции. С нами такое бывает нередко. Все подобные эпизоды и после второго гола в наши ворота он трактовал так же однозначно...

— Вы сказали, что арбитр до и после момента с Маркиньосом и вторым голом «Динамо» все подобные эпизоды трактовал одинаково. Не было ли у вас или у клуба попытки организовать встречу с Мажичем, с судьями, чтобы они разъяснили принципы работы?

— Не хотелось бы детально обсуждать эту тему. Не я принимаю решение на этот счет. Но в целом об арбитрах у нас есть ощущение еще и по прошлому сезону, что определенные арбитры относятся к нам плохо.

Если взять сегодняшний матч: фолы Глебова... Там было несколько моментов, когда он должен был получить желтую карточку. Но этого не произошло. Если же такие моменты случаются с нами — наши футболисты сразу получают предупреждения, — сказал Сакич на пресс-конференции.

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.

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Ненад Сакич
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