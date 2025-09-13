«Динамо» — «Спартак»: второй гол бело-голубых засчитан правильно

На 45+3-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» судья Егор Егоров правильно засчитал второй гол динамовцев, несмотря на протесты спартаковцев.

Красно-белые считали, что ранее в другом эпизоде, у штрафной площади хозяев поля, Хуан Хосе Касерес сбил Маркиньоса. После этого динамовцы начали свою атаку. На самом деле защитник не сфолил, оснований для остановки игры и наказания его штрафным ударом не было.

При этом Егоров оценил поведение Деяна Станковича достойным удаления и показал главному тренеру «Спартака» красную карточку.