Ливай Гарсия: «Не тот результат, на который рассчитывал «Спартак»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

— Мы очень хотели победить. Сегодняшние голы я посвятил Саше [Ступникову]. Очень непростая неделя для нас. Это не тот результат, на который рассчитывали. Не отвечаю критикам, а делаю свою работу. Всегда стараюсь это делать. Отвечаю на все тем, как я помогаю команде. Момент с фолом на Маркиньосе? Если не отменили, то не отменили. Не пересматривал. Такое случается каждую неделю.

«Спартак» продолжает борьбу за чемпионство? Мы будем продолжать стремиться к своим целям.

— Как вам Ву и Джику?

— Они скажут сами за себя. И покажут своей игрой, чего они стоят. Я всегда рад новичкам.

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.