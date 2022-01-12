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Сандро Шварц: «Смолов произвел на меня впечатление своей интеллигентностью»

Евгений Петров
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото ФК «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о первом впечатлении от общения с новичком команды Федором Смоловым.

«Я рад, что Федор Смолов перешел в «Динамо», - цитирует Шварца официальный сайт клуба. - Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда.

Я общался с Федором лично, и мне разговор очень понравился. Он вообще произвел на меня впечатление своей интеллигентностью. Для нас важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле, но и в жизни. К тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в раздевалке».

В сезоне-2021/22 форвард провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забив 7 мячей. Также на его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 6 матчах за сборную России в 2021 году.

Источник: https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-fyodor-proizvyol-na-menya-vpecatlenie-svoei-intelligentnostyu
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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