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«Не выходите без надобности из дома». Семак обратился к болельщикам «Зенита»

14:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам. Видео опубликовано в Twitter клуба. Ранее чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Дорогие болельщики! Наш клуб очень переживает за наших игроков, также как и за здоровье наших болельщиков, — сказал Семак. — Мы соблюдаем все рекомендации, которые нужны в этом случае, и просим вас соблюдать их также. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем. Будем ждать возвращения большого футбола.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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