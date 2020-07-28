«Не думаю, что Ловрен будет намного лучше Ивановича». Бышовец — о новичке «Зенита»
Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту» перед новым сезоном.
— В средней линии необходимо повышать креативность для разнообразия атаки, — уверен Бышовец. — Назревают проблемы в обороне с уходом Ивановича. Не думаю, что Ловрен будет намного лучше сербского защитника. Индивидуальность Малкома усиливает игру и придает непредсказуемость в атаке, особенно в позиционной атаке. В прошлом случалось, что «Зенит» в зависимости от результата не мог перестроиться от одной тактики к другой. На это потребуется время, но главное найти подходящее усиление. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/vernetsya-li-v-peterburg-kokorin-kto-luchshie-igroki-chempionata-chto-nuzhno-zenitu-bolshoe-intervyu-byshovca-1695721/