Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту» перед новым сезоном.

— В средней линии необходимо повышать креативность для разнообразия атаки, — уверен Бышовец. — Назревают проблемы в обороне с уходом Ивановича. Не думаю, что Ловрен будет намного лучше сербского защитника. Индивидуальность Малкома усиливает игру и придает непредсказуемость в атаке, особенно в позиционной атаке. В прошлом случалось, что «Зенит» в зависимости от результата не мог перестроиться от одной тактики к другой. На это потребуется время, но главное найти подходящее усиление. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.