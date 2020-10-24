Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче 12 тура Тинькофф РПЛ.

— В первом тайме мы неправильно тактически располагались в обороне, позволяя обрезать верхнюю группу, — отметил Мусаев. — Особенно проблемы были на левом фланге. Недостаточно хорошо действовали в подборах. Пропустили 2 мяча. Во втором тайме улучшили свои действия, смогли забить гол. Но нам не хватило ресурсов, в итоге пропустили еще гол в одной из быстрых атак. Сперцян, а не Уткин в старте? Обычное рабочее решение. Уткин провел в основе матч с «Ренном», и мы были некоторыми моментами недовольны. Сперцян хорош во второй команде.

— Что сказали в перерыве? Казалось, игру не получится перевернуть.

— В прессинге стали действовать 4-4-2, и это заставило соперника играть длинными передачами. Мы добавили в подборах, хорошо вышел Уткин. Нам нужен был гол, и мы его забили, но отыграться не смогли.

— Есть ли у команды кадровые и эмоциональные резервы перед «Челси»?

— Будем надеяться, что есть. Каждую неделю мы кого-то теряем. Но кто-то должен возвращаться. Мы отдали все силы на «Спартак». Ждем, что Вандерсон вернется, Берг, Сорокин, Олссон — тоже. Но даже в такой ситуации мы не будем посыпать голову пеплом. (Екатерина Потапова)