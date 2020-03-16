«Не будем опережать события». Полузащитник тульского «Арсенала» Денисов — о шансах попасть в Лигу Европы
Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Денисов в интервью клубному телевидению отметил, что клуб не успел набраться международного опыта.
— У нас есть опыт в РПЛ, но международный опыт не успели набрать, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Денисова. — Не будем опережать события. Сейчас нужно набирать очки, а в конце мая подведем итог. Надеюсь, все получится. Отмечу, что как клуб «Арсенал» растет, условия для футболистов очень достойные, мы ценим все, что для нас делается. А вот в футбольном плане есть куда расти.
В текущем сезоне «Арсенал» не смог пробиться в третий отборочный раунд турнира, дважды уступив «Нефтчи» с общим счетом 0:4, после 22 туров клуб с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandr-denisov-khochu-prinesti-eshche-mnogo-polzy-arsenalu/