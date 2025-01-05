Николай Наумов: «Локомотив» в 2025 году должен стабилизировать состав»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с мыслями о том, каким 2025 год может получиться для железнодорожников и какие позиции необходимо клубу усилить зимой.

«Я думаю, что «Локомотив» в 2025 году, во второй части сезона, должен закрепить свои позиции — пусть даже он будет не третьим, а четвертым или даже пятым, Но надо укрепить и сохранить состав, то, что есть, и на этой основе уже развиваться дальше. Если же опять команда будет терять ведущих игроков — уйдет Батраков или еще кто-то — то ни к чему хорошему это не приведет. Надо в конце концов стабилизировать состав, и когда вся команда в целом станет опытнее, вот тогда уже можно будет ожидать от «Локомотива» серьезной борьбы с «Зенитом» и «Спартаком» за золото», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Наумов добавил, что железнодорожникам обязательно нужны несколько сильных нападющих, центральный защитник, а также опорный полузащитник, который позволит Алексею Батракову постоянно играть на позиции «десятки».

По итогам первой части сезона «Локомотив» замыкает пятерку лидеров турнирной таблицы РПЛ с 35 очками.