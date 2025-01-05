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Николай Наумов: «Локомотив» в 2025 году должен стабилизировать состав»

Сергей Ярошенко
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с мыслями о том, каким 2025 год может получиться для железнодорожников и какие позиции необходимо клубу усилить зимой.

«Я думаю, что «Локомотив» в 2025 году, во второй части сезона, должен закрепить свои позиции — пусть даже он будет не третьим, а четвертым или даже пятым, Но надо укрепить и сохранить состав, то, что есть, и на этой основе уже развиваться дальше. Если же опять команда будет терять ведущих игроков — уйдет Батраков или еще кто-то — то ни к чему хорошему это не приведет. Надо в конце концов стабилизировать состав, и когда вся команда в целом станет опытнее, вот тогда уже можно будет ожидать от «Локомотива» серьезной борьбы с «Зенитом» и «Спартаком» за золото», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Наумов добавил, что железнодорожникам обязательно нужны несколько сильных нападющих, центральный защитник, а также опорный полузащитник, который позволит Алексею Батракову постоянно играть на позиции «десятки».

По итогам первой части сезона «Локомотив» замыкает пятерку лидеров турнирной таблицы РПЛ с 35 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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