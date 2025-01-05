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Источник: «Спартак» интересуется полузащитником «Браги» Залазаром

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Браги» Родриго Залазар является приоритетной целью «Спартака» на зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Спартак» ведет неформальные переговоры со стороной футболиста. Накануне Залазар пропустил игру чемпионата Португалии против «Бенфики» из-за проблем со здоровьем.

В этом сезоне на счету полузащитника шесть голов и восемь результативных передач в 20 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего уругвайца в 16 миллионов евро, при этом «Брага» рассчитывает выручить за трансфер не менее 20 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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