Дркушич вернется в «Зенит» после Лиги чемпионов

Словенец Ваня Дркушич вернется в «Зенит» после Лиги чемпионов, сообщает MozzartSport.

Арендное соглашение «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Дркушичу рассчитано до конца текущего сезона. Контракт 25-летнего футболиста действует с петербургским клубом до июня 2029 года.

В этом сезоне Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 мячей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.