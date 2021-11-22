Почетный президент РФС назвал главную задачу Хачатурянца на посту главы РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о назначении Ашота Хачатурянца на пост президента Тинькофф РПЛ.

«Мы пока не знаем его программы, но было понятно, что его изберут, так как Хачатурянц был единственным кандидатом на выборах президента лиги. Сейчас его поддержали все 16 клубов, выражено полное доверие. От нового руководства каждый будет ждать свое: руководители клубов — одно, зрители — другое. Хочется, чтобы был четкий порядок при назначении календаря и судей. Руководители клубов будут желать эффективных продаж телеправ, большего заработка. С моей точки зрения, глобальный вопрос перед Хачатурянцом — привлечение зрителей. А для их привлечения футбол должен доставлять удовольствие, на стадионах должны быть все удобства», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее Ашот Хачатурянц был исполняющим обязанности президента РПЛ. Хачатурянц стал седьмым руководителем лиги. Полномочия президента лиги действуют пять лет.