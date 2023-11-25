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Наумов оценил шансы «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы железнодорожников в матче с «Крыльями Советов».

«Будет равная игра на атакующих курсах. «Крылья» — залихватская команда, «Локомотив» тоже любит атаковать, но, мне кажется, голов особо ждать не стоит. Предполагаю, будет ничья 1:1 или с разницей в один мяч выиграет «Локомотив». Нравится ли мне игра «Локомотива»? Вроде да, у них появилась уверенность в игре. Тренерский штаб прибавляет. В начале сезона Галактионов допускал ошибки, а сейчас их уже меньше. Это означает, что тренер делает выводы и растет. Если так будет продолжаться, у «Локомотива» хорошие перспективы. Считаю, в этом сезоне они должны бороться за тройку», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-predpolagayu-budet-nich-ya-1-1-ili-s-raznitsej-v-odin-myach-vy-igraet-lokomotiv/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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 - : -
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Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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