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Сегодня, 10:37

Игрок «Балтики» Галоян пообещал дать бой «Спартаку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Артур Галоян поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

«Подходим к игре в боевой готовности, ждем на матче аншлаг и будем играть на победу, нам нужны очки. Повлияла ли как-то на подготовку международная пауза? Я не воспринимаю ее как-то по-особенному. Было бы лучше, если бы мы играли, но пауза есть пауза — мы постарались взять от нее какие-то положительные моменты, за счет этого лучше подготовились к поединку. Мы дадим «Спартаку» бой», — цитирует Галояна «Газета.Ru».

«Балтика» на своем поле примет «Спартак» в субботу, 25 ноября. Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

После 15 туров калининградцы с 12 очками занимают 14-е место в РПЛ. «Спартак» с 24 очками идет шестым в турнирной таблице.

Источник: «Газета.Ru»
Футбол
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Колыванов поделился мнением о предстоящем матче ЦСКА — «Динамо»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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