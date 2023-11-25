Игрок «Балтики» Галоян пообещал дать бой «Спартаку»

Полузащитник «Балтики» Артур Галоян поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

«Подходим к игре в боевой готовности, ждем на матче аншлаг и будем играть на победу, нам нужны очки. Повлияла ли как-то на подготовку международная пауза? Я не воспринимаю ее как-то по-особенному. Было бы лучше, если бы мы играли, но пауза есть пауза — мы постарались взять от нее какие-то положительные моменты, за счет этого лучше подготовились к поединку. Мы дадим «Спартаку» бой», — цитирует Галояна «Газета.Ru».

«Балтика» на своем поле примет «Спартак» в субботу, 25 ноября. Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

После 15 туров калининградцы с 12 очками занимают 14-е место в РПЛ. «Спартак» с 24 очками идет шестым в турнирной таблице.