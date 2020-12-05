Натан Бартфельд считает назначенный пенальти в матче «Локомотив» — «Рубин» справедливым
Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение пенальти в ворота «Рубина» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:3) на 69-й минуте встречи.
— Медведев, бесспорно, нарушил правила: выставил руки, попал в голову Игнатьеву, притом даже локтем его зацепил. Здесь вопрос состоял в том, что Игнатьев успел пробить головой, и когда он нарушал правила, находился ли мяч в игре. Бывают такие случаи, что он пробил, а нарушение случается через долю секунды, и уже покинул пределы поля. В данном случае мяч в игре все еще находился, он быстро и сильно пробил, но, когда он нарушал, мяч еще был в пределах поля. Поэтому и желтая карточка, которую показали Медведеву, справедливая, и 11-метровый справедливый.
(Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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