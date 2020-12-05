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Натан Бартфельд считает назначенный пенальти в матче «Локомотив» — «Рубин» справедливым

16:39
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Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение пенальти в ворота «Рубина» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:3) на 69-й минуте встречи.

— Медведев, бесспорно, нарушил правила: выставил руки, попал в голову Игнатьеву, притом даже локтем его зацепил. Здесь вопрос состоял в том, что Игнатьев успел пробить головой, и когда он нарушал правила, находился ли мяч в игре. Бывают такие случаи, что он пробил, а нарушение случается через долю секунды, и уже покинул пределы поля. В данном случае мяч в игре все еще находился, он быстро и сильно пробил, но, когда он нарушал, мяч еще был в пределах поля. Поэтому и желтая карточка, которую показали Медведеву, справедливая, и 11-метровый справедливый.

(Екатерина Звенигородская)

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