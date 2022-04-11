Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Марина Комппера в роли тренера команды.

«После того, как Кикнадзе убрал Семина, меня уже ничего не удивляет. Там могут меняться фамилии в руководстве или еще где-то, но все делается не туда — на развал клуба. Такое ощущение, что их специально туда поставили, чтобы уничтожить этот клуб. «Локомотив» становится никому ненужным кроме болельщиков. А в нынешней ситуации никто даже не заметит этого. Одно решение мудренее другого! Почему поставили Комппера? Откуда взялся этот немец? Кто он? Что он? Ведь никто не спросит: «Ребята, а куда вы деньги тратите?» А ведь деньги там тратятся огромные», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее, 4 апреля, официально главным тренером команды заявили Заура Хапова, но его обязанности исполняет Марвин Комппер.