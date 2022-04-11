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Баринов — о Комппере: «Откуда вообще взялся этот немец? Кто он?»

Актер Валерий Баринов оценил работу Марина Комппера в роли тренера «Локомотива»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Марина Комппера в роли тренера команды.

«После того, как Кикнадзе убрал Семина, меня уже ничего не удивляет. Там могут меняться фамилии в руководстве или еще где-то, но все делается не туда — на развал клуба. Такое ощущение, что их специально туда поставили, чтобы уничтожить этот клуб. «Локомотив» становится никому ненужным кроме болельщиков. А в нынешней ситуации никто даже не заметит этого. Одно решение мудренее другого! Почему поставили Комппера? Откуда взялся этот немец? Кто он? Что он? Ведь никто не спросит: «Ребята, а куда вы деньги тратите?» А ведь деньги там тратятся огромные», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее, 4 апреля, официально главным тренером команды заявили Заура Хапова, но его обязанности исполняет Марвин Комппер.

Марвин Комппер
ФК Локомотив (Москва)
2
0
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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