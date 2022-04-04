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Заур Хапов назначен главным тренером «Локомотива»

Читать «СЭ» в
Заур Хапов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. Об этом информирует московский клуб на своем официальном сайте 4 апреля.

Тренер Марвин Комппер продолжит осуществлять подготовку команды к матчам.

С 2016 года по январь 2022-го 57-летний Хапов работал тренером вратарей «Локомотива».

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 1 марта Маркус Гисдоль подал в отставку с поста главного тренера железнодорожников.

Заур Хапов
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