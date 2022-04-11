Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:20

«Надо было доигрывать сезон с Пашининым и Лоськовым». Ринат Билялетдинов — об игре «Локомотива»

Ринат Билялетдинов считает, что «Локомотив» в нокдауне
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре «Локомотива» после поражения в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:4).

««Локомотив» в неустойчивом состоянии. Сначала было крупное поражение 0:4 от «Енисея», а затем команда стала подниматься. Значит были какие-то наработки. В матче со «Спартаком» у них была цельная картина игры, выиграли по делу, но в Ростове была другая команда. «Локомотив» не должен был допускать таких огромных провалов в оборонительных действиях. Четыре пропущенных мяча — это сенсация. Также непонятно, что с тренерами, и руководство приняло странное решение отстранить Лоськова и Пашинина. Я не увидел, что немцы привнесли нового в команду. Если эту программу по развитию приняли, значит увидели какие-то положительные моменты. Они наобещали всего, а реализация хромает. «Локомотив» сейчас в нокдауне. Мне кажется, надо было доигрывать сезон с Пашининым и Лоськовым», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

«Локомотив» после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея 37 очков.

Следующий матч команда проведет 17 апреля против «Сочи». Начало — в 19.00 мск.

Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Мирзова
Игнатов рассказал о том, как в «Спартаке» относятся к слухам о возможном вылете команды
У «Спартака» первая крупная победа в чемпионате. Но не нужно забывать, с кем он играл
Маслов — о победе над «Арсеналом»: «Спартак» показал классный футбол, замечательно сыграли!"
«Химки» поздравили сына Юрана с дебютом в РПЛ
Игроку тульского «Арсенала» за оскорбление судьи грозит дисквалификация и штраф до 500 тысяч рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» выкупит у «Краснодара» права на полузащитника Уткина

Баринов — о Комппере: «Откуда вообще взялся этот немец? Кто он?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости