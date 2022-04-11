Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре «Локомотива» после поражения в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:4).

««Локомотив» в неустойчивом состоянии. Сначала было крупное поражение 0:4 от «Енисея», а затем команда стала подниматься. Значит были какие-то наработки. В матче со «Спартаком» у них была цельная картина игры, выиграли по делу, но в Ростове была другая команда. «Локомотив» не должен был допускать таких огромных провалов в оборонительных действиях. Четыре пропущенных мяча — это сенсация. Также непонятно, что с тренерами, и руководство приняло странное решение отстранить Лоськова и Пашинина. Я не увидел, что немцы привнесли нового в команду. Если эту программу по развитию приняли, значит увидели какие-то положительные моменты. Они наобещали всего, а реализация хромает. «Локомотив» сейчас в нокдауне. Мне кажется, надо было доигрывать сезон с Пашининым и Лоськовым», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

«Локомотив» после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея 37 очков.

Следующий матч команда проведет 17 апреля против «Сочи». Начало — в 19.00 мск.