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Малком: «Благодаря моему паспорту «Зенит» может взять еще одного бразильца»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство.

«Во время переговоров о продлении моего контракта президент «Зенита» спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил мне, что здесь меня все любят, что у меня много поклонников в России. Поэтому я сказал «да» из чувства благодарности. Они очень хорошо приняли меня и мою семью, и я им за это благодарен. Это вообще никак не связно с возможной игрой за сборную России. Это всего лишь документ, дающий возможность не занимать место легионера. Так клуб сможет пригласить еще одного бразильца и расширить семью (смеется)», — приводит слова Малкома Onze Mondial.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. В феврале 2023 года Малком и еще один игрок сине-бело-голубых Клаудиньо получили российское гражданство.

26-летний форвард провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи. Контракт действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что к Малкому проявляют интерес «Ливерпуль» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Малком. «Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ
Источник: Onze Mondial
Малком Филипе (Малком)
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