Малком: «Благодаря моему паспорту «Зенит» может взять еще одного бразильца»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство.
«Во время переговоров о продлении моего контракта президент «Зенита» спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил мне, что здесь меня все любят, что у меня много поклонников в России. Поэтому я сказал «да» из чувства благодарности. Они очень хорошо приняли меня и мою семью, и я им за это благодарен. Это вообще никак не связно с возможной игрой за сборную России. Это всего лишь документ, дающий возможность не занимать место легионера. Так клуб сможет пригласить еще одного бразильца и расширить семью (смеется)», — приводит слова Малкома Onze Mondial.
Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. В феврале 2023 года Малком и еще один игрок сине-бело-голубых Клаудиньо получили российское гражданство.
26-летний форвард провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи. Контракт действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что к Малкому проявляют интерес «Ливерпуль» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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