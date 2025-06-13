Луис Энрике: «Я хотел остаться в «Ботафого»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, что хотел остаться в «Ботафого», но на решение о переходе в российский клуб повлиял акционер клуба Джон Текстор.

«Я хотел остаться в «Ботафого», но Джон Текстор (ведущий акционер «Ботафого». — Прим. «СЭ») отказался сотрудничать», — сказал Энрике в подкасте Podpah, опубликованном BotafogoFrance.

24-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2025 года. Он провел за российский клуб 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценил сумму трансфера в 33 миллиона евро.