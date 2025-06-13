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13 июня 2025, 13:08

Луис Энрике: «Я хотел остаться в «Ботафого»

Руслан Минаев
Луис Энрике.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, что хотел остаться в «Ботафого», но на решение о переходе в российский клуб повлиял акционер клуба Джон Текстор.

«Я хотел остаться в «Ботафого», но Джон Текстор (ведущий акционер «Ботафого». — Прим. «СЭ») отказался сотрудничать», — сказал Энрике в подкасте Podpah, опубликованном BotafogoFrance.

24-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2025 года. Он провел за российский клуб 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценил сумму трансфера в 33 миллиона евро.

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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
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