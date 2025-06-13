Луис Энрике: «Я хотел остаться в «Ботафого»
Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, что хотел остаться в «Ботафого», но на решение о переходе в российский клуб повлиял акционер клуба Джон Текстор.
«Я хотел остаться в «Ботафого», но Джон Текстор (ведущий акционер «Ботафого». — Прим. «СЭ») отказался сотрудничать», — сказал Энрике в подкасте Podpah, опубликованном BotafogoFrance.
24-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2025 года. Он провел за российский клуб 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценил сумму трансфера в 33 миллиона евро.
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|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0-0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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