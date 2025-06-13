Источник: Николич ушел из ЦСКА из-за отсутствия предложения о продлении контракта

Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА главным образом из-за отсутствия предложения о продлении контракта, сообщает «Евро-Футбол.ru».

Отмечается, что 45-летний серб рассчитывал на продление соглашения после победы в FONBET Кубке России. Контракт тренера действовал до конца сезона-2025/26. Также второстепенную роль сыграло недопонимание со спортивным блоком клуба.

В понедельник, 9 июня, ЦСКА сообщил, что Николич принял решение покинуть команду. Специалист заявил, что не хочет останавливаться на причинах такого решения, добавив, что это личный вопрос.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.