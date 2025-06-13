CAS частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» против ЦСКА по делу Влашича

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» на решение ФИФА по делу экс-полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

В суде постановили, что «Вест Хэм» обязан выплатить 8,55 миллиона евро плюс 5 процентов годовых, но только после получения разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. Если деньги не будут выплачены в течение 45 дней с момента возможного разрешения, то лондонскому клубу грозит запрет на регистрацию новых игроков до трех трансферных окон.

В августе 2022 года стало известно, что «Вест Хэм» имеет долг перед армейцами за трансфер Влашича, который перешел в английский клуб летом 2021 года. В апреле 2023 года ФИФА обязала лондонцев погасить задолженность перед столичным клубом в размере 8,55 миллионов евро и 5 процентов годовых.

В своей апелляции «Вест Хэм» заявил, что платеж невозможно произвести из-за британских санкций в отношении России. Также в клубе отметили, что они являются форс-мажором, а обход приведет к нарушению закона и может стать поводом для открытия уголовного дела.

Хорват выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе армейского клуба хавбек провел 108 матчей, забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу.