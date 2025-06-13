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CAS частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» против ЦСКА по делу Влашича

Сергей Ярошенко

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» на решение ФИФА по делу экс-полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

В суде постановили, что «Вест Хэм» обязан выплатить 8,55 миллиона евро плюс 5 процентов годовых, но только после получения разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. Если деньги не будут выплачены в течение 45 дней с момента возможного разрешения, то лондонскому клубу грозит запрет на регистрацию новых игроков до трех трансферных окон.

В августе 2022 года стало известно, что «Вест Хэм» имеет долг перед армейцами за трансфер Влашича, который перешел в английский клуб летом 2021 года. В апреле 2023 года ФИФА обязала лондонцев погасить задолженность перед столичным клубом в размере 8,55 миллионов евро и 5 процентов годовых.

В своей апелляции «Вест Хэм» заявил, что платеж невозможно произвести из-за британских санкций в отношении России. Также в клубе отметили, что они являются форс-мажором, а обход приведет к нарушению закона и может стать поводом для открытия уголовного дела.

Хорват выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе армейского клуба хавбек провел 108 матчей, забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу.

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Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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