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12 февраля 2025, 16:45

Кассьерра высказался о сравнениях Луиса Энрике с Малкомом

Роман Кольцов
Корреспондент

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» заявил, что новичок команды Луис Энрике оставит яркий след в Петербурге, как Малком.

— Первый новичок «Зенита» в 2025-м — Луис Энрике. Что ты можешь сказать о нем? Как прошло его знакомство с командой?

— Команда сразу же радушно приняла его. Как и всегда принимает любого нового игрока. Здесь все сделано для того, чтобы процесс адаптации новичка прошел как можно скорее, чтобы он быстрее начал проявлять свои лучшие качества и помогать в достижении общих целей. В конечном итоге самое важное всегда — чтобы «Зенит» был победителем. По сути, клуб ничего не потратил, но сумел пригласить очень качественного футболиста: все, что я вижу на тренировках, говорит о том, что Энрике — хороший и яркий игрок, который принесет «Зениту» очень много пользы. Уверен в этом.

— Судя по большинству комментариев в соцсетях, болельщики не сомневаются в его футбольных качествах. Расскажи, какой он вне поля?

— Луис выглядит очень спокойным и приятным парнем, легким в общении. Самое главное то, как он будет проявлять себя на поле. А там, уверен, он принесет много пользы. Энрике — атлетичный и быстрый игрок с хорошим ударом. И у него еще есть время, чтобы к возобновлению сезона подойти в максимально хорошей форме.

— Энрике некоторые называют новым Малкомом. Как считаешь, они в чем-то похожи?

— Мне кажется, не совсем корректно сравнивать двух разных футболистов. Малком — замечательный, потрясающий игрок. Луис тоже очень качественный и сильный атлет. Уверен, что Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге. У него есть все, чтобы написать свою классную историю в «Зените». Это действительно очень качественный и сильный футболист.

Матео Кассьерра с&nbsp;кубком за&nbsp;победу в&nbsp;зимнем турнире клубов РПЛ.«Никакие советы Соболеву не нужны, он и так все знает». Кассьерра — о перестройке в «Зените» и высокой конкуренции

«Зенит» объявил о переходе Энрике 20 января. Контракт вингера сборной Бразилии с петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на сезон.

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Малком Филипе (Малком)
Матео Кассьерра
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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