Кассьерра высказался о сравнениях Луиса Энрике с Малкомом

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» заявил, что новичок команды Луис Энрике оставит яркий след в Петербурге, как Малком.

— Первый новичок «Зенита» в 2025-м — Луис Энрике. Что ты можешь сказать о нем? Как прошло его знакомство с командой?

— Команда сразу же радушно приняла его. Как и всегда принимает любого нового игрока. Здесь все сделано для того, чтобы процесс адаптации новичка прошел как можно скорее, чтобы он быстрее начал проявлять свои лучшие качества и помогать в достижении общих целей. В конечном итоге самое важное всегда — чтобы «Зенит» был победителем. По сути, клуб ничего не потратил, но сумел пригласить очень качественного футболиста: все, что я вижу на тренировках, говорит о том, что Энрике — хороший и яркий игрок, который принесет «Зениту» очень много пользы. Уверен в этом.

— Судя по большинству комментариев в соцсетях, болельщики не сомневаются в его футбольных качествах. Расскажи, какой он вне поля?

— Луис выглядит очень спокойным и приятным парнем, легким в общении. Самое главное то, как он будет проявлять себя на поле. А там, уверен, он принесет много пользы. Энрике — атлетичный и быстрый игрок с хорошим ударом. И у него еще есть время, чтобы к возобновлению сезона подойти в максимально хорошей форме.

— Энрике некоторые называют новым Малкомом. Как считаешь, они в чем-то похожи?

— Мне кажется, не совсем корректно сравнивать двух разных футболистов. Малком — замечательный, потрясающий игрок. Луис тоже очень качественный и сильный атлет. Уверен, что Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге. У него есть все, чтобы написать свою классную историю в «Зените». Это действительно очень качественный и сильный футболист.

«Зенит» объявил о переходе Энрике 20 января. Контракт вингера сборной Бразилии с петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на сезон.