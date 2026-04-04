«Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы

«Зенит» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ.

«Зенит»: Адамов, Горшков, Караваев, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Соболев, Глушенков.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Джеффри.

Для защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева это первый матч в этом сезоне РПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 15.15 по московскому времени.