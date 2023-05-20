Промес: «Цель — стать вторыми. Мы заслуживаем этого»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о целях красно-белых в оставшихся матчах РПЛ.

«Стать вторыми. Считаю, мы заслуживаем этого. Первая часть сезона была классной. Теперь нужно доказать это в трех оставшихся матчах. Первый и самый значимый из этих финалов ждет нас в воскресенье», — цитирует Промеса пресс-служба клуба.

21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 мск.