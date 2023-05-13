Соболев: «Думаю, связку надорвал. Наверное, поеду на рентген»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

— Понятен характер вашей травмы?

— Походу связки разорвал или кость немного поломал. Палец был выгнут в другую сторону. Сейчас посмотрим. Наверное, поеду на рентген.

— Что было в том эпизоде?

— Я брал мяч, а игрок «Химок» решил, видимо, потянуть время и попал по мячу. В итоге наказывают за такое только других.

— Что не получилось сегодня у команды?

— Я же не говорю, что проблема только в судьях. Мы не реализовывали некоторые моменты. Может быть, психологически что-то. Просто все в совокупности. Что-то все время происходит. Не знаю. Реализация, недопущение простых ошибок, фолов, если так вкратце.

— Что скажете об игре?

— И нам особо терять нечего, и им. И нам, и им нужна победа в гонке за выживание. Поэтому игра стала более открытая. Каждый мог выиграть. Никто не обращал внимания, что мы играем в меньшинстве. Но, конечно, если бы удаления не было, игра была бы совсем другая.

— Ты видишь единую проблему у «Спартака» весной?

— Я не вижу особой проблемы. Потому что мы играем неплохо. Зачастую судейские ошибки приводят к таким результатам. Володька Быстров рассказывает, что я плачу, но судьи реально ошибаются не в нашу пользу.