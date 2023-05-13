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Сегодня, 17:11

Соболев: «Думаю, связку надорвал. Наверное, поеду на рентген»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Форвард "Спартака" Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

— Понятен характер вашей травмы?

— Походу связки разорвал или кость немного поломал. Палец был выгнут в другую сторону. Сейчас посмотрим. Наверное, поеду на рентген.

— Что было в том эпизоде?

— Я брал мяч, а игрок «Химок» решил, видимо, потянуть время и попал по мячу. В итоге наказывают за такое только других.

— Что не получилось сегодня у команды?

— Я же не говорю, что проблема только в судьях. Мы не реализовывали некоторые моменты. Может быть, психологически что-то. Просто все в совокупности. Что-то все время происходит. Не знаю. Реализация, недопущение простых ошибок, фолов, если так вкратце.

— Что скажете об игре?

— И нам особо терять нечего, и им. И нам, и им нужна победа в гонке за выживание. Поэтому игра стала более открытая. Каждый мог выиграть. Никто не обращал внимания, что мы играем в меньшинстве. Но, конечно, если бы удаления не было, игра была бы совсем другая.

— Ты видишь единую проблему у «Спартака» весной?

— Я не вижу особой проблемы. Потому что мы играем неплохо. Зачастую судейские ошибки приводят к таким результатам. Володька Быстров рассказывает, что я плачу, но судьи реально ошибаются не в нашу пользу.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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