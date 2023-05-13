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Джикия прокомментировал удаление Денисова в матче «Спартака» с «Химками»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме и прокомментировал эпизод с удалением в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

- Как здоровье? Нормально. Восстановлюсь ли к ЦСКА? Посмотрим.

- Что думаете по поводу удаления? 

— Мне было хорошо видно. Пересмотрел только что эпизод. Что скажете? 

— Мы видим, что там не было никакого касания.

— Не поверите. Я тоже самое вижу. 

— Мирзов сказал, что слышал звук касания? 

— Вы видели касание? О чем речь тогда? Можно просто кричать и удаляться? На звук будем теперь реагировать?

— Это ошибка матча или что-то большое? 

— Это удаление нашего игрока, которое впоследствии сказалось на игре. Ошибка это или нет — разберутся. Как и после предыдущей игры, так и после этой. Подождем, что скажут. 

— Вам не кажется, что ошибок много? 

— Такое бывает к концу сезона. К концу сезона их все время больше. 

— Такие судьи должны судить? 

— Судейство не хочу обсуждаться я обсуждаю момент с удалением. Считаю, что его не было. Пересмотрев повтор, я в этом убедился. Что касается удаления, если мы будем фолы на звук свистеть, давайте тогда потерпим три тура. Закончится сезон, начнется новый, и все продолжится. И будем так каждый год играть. Будет кто-то недоволен футболистами, кто-то судьями, а кто-то чем-то еще. Из года в год все будет одно и тоже.

Также футболист сообщил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сказал игрокам после матча.

— Я не знаю, что произошло на пресс-конференции. В раздевалке мы переговорили. Понятное дело, никто не был доволен сегодняшним результатом. Впереди еще важные игры, все впереди.

— Вам бы не хотелось послушать, как в РФС обсуждают спорные моменты? 

— Если честно, я не хочу.

В матче «Химок» со «Спартаком» в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Даниил Денисов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.

 

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
6
1
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 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
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 Факел 26 4 12 10 33-45 24
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 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
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