Джикия прокомментировал удаление Денисова в матче «Спартака» с «Химками»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме и прокомментировал эпизод с удалением в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
- Как здоровье? Нормально. Восстановлюсь ли к ЦСКА? Посмотрим.
- Что думаете по поводу удаления?
— Мне было хорошо видно. Пересмотрел только что эпизод. Что скажете?
— Мы видим, что там не было никакого касания.
— Не поверите. Я тоже самое вижу.
— Мирзов сказал, что слышал звук касания?
— Вы видели касание? О чем речь тогда? Можно просто кричать и удаляться? На звук будем теперь реагировать?
— Это ошибка матча или что-то большое?
— Это удаление нашего игрока, которое впоследствии сказалось на игре. Ошибка это или нет — разберутся. Как и после предыдущей игры, так и после этой. Подождем, что скажут.
— Вам не кажется, что ошибок много?
— Такое бывает к концу сезона. К концу сезона их все время больше.
— Такие судьи должны судить?
— Судейство не хочу обсуждаться я обсуждаю момент с удалением. Считаю, что его не было. Пересмотрев повтор, я в этом убедился. Что касается удаления, если мы будем фолы на звук свистеть, давайте тогда потерпим три тура. Закончится сезон, начнется новый, и все продолжится. И будем так каждый год играть. Будет кто-то недоволен футболистами, кто-то судьями, а кто-то чем-то еще. Из года в год все будет одно и тоже.
Также футболист сообщил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сказал игрокам после матча.
— Я не знаю, что произошло на пресс-конференции. В раздевалке мы переговорили. Понятное дело, никто не был доволен сегодняшним результатом. Впереди еще важные игры, все впереди.
— Вам бы не хотелось послушать, как в РФС обсуждают спорные моменты?
— Если честно, я не хочу.
В матче «Химок» со «Спартаком» в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Даниил Денисов.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6