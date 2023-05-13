Мостовой: «Абаскаль в нашей стране отдыхает. Поверьте, у него и его помощников все здорово»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью красно-белых с «Химками» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

«Этот матч можно назвать комедией. Кто не смотрел игру сначала, не сразу бы понял, что это «Спартак» играет вдесятером, а не «Химки». Моментов у «Спартака» гораздо больше. Почему у «Спартака» спад, знает только главный тренер, который за свою работу получает большие деньги. Это вопрос к ним. Куда поплыл Абаскаль? Абаскаль в нашей стране отдыхает. У него и его помощников все здорово, поверьте мне», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Химки» с 18 очками идут на 15-й позиции. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА, а подмосковная команда — с «Ахматом».