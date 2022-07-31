В «Нижнем Новгороде» считают хорошим результатом ничью с ЦСКА

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Наиль Измайлов назвал хорошим результатом ничью с ЦСКА (2:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«В целом игру команды оценю положительно. Конечно, я верил, что ребята смогут отыграться после счета 0:2. Что касается замен, тренерский штаб провел планомерную работу, эту схему наигрывали всю неделю и таким образом готовили команду к игре.

Виден характер команды. После первого тайма, который мы безоговорочно проиграли, счет мог быть 0:4, но мы вытянули игру и могли даже выиграть. Сулейманов не забил один момент. Я считаю, что ничья с ЦСКА — хороший результат для нас», — приводит ТАСС слова Измайлова.

«Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 2 очками в 3 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Сочи». Матч состоится 7 августа, начало — в 20.00 (мск).