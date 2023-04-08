Соболев: «Может быть и есть кризис»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил результат матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

«Результат не очень хороший. Пропустили голы, которые не должны были пропускать. Первый гол, наша ошибка, автогол... Не очень хороший результат. Существует ли игровой кризис? Может быть, кризис и есть, потому что мы не можем выиграть. До этого два великолепных года забил «Урал». Сегодня «Динамо», мне кажется, пробило по воротам раза два и в то же время забили три. Вот так все время. Так бывает. Это футбол. Надо продолжать работать и все наладится», — сказал форвард.

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Торпедо» 15 апреля. «Динамо» примет «Пари НН» также 15-го числа.