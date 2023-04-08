Игнатов о матче с «Динамо»: «Сыграли так, как нас просили. Результат такой»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвел итоги матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Чем «Спартак» отличался от того, каким был в матче с «Ахматом» (0:0)?

— Думаю, вам виднее, чем «Спартак» отличался от того, каким он был в матче с «Ахматом». Мы выходим на поле. Сыграли так, как нас просили. Результат такой. У нас очень хорошая линия нападения, все друг друга хорошо дополняют. Нужно все равно показывать максимум.

— Что произошло? Это невезение?

— Я могу сказать, что работаю на максимум. То, что случилось называется футболом.

— Есть разочарование от результата сегодня?

— Конечно, мы играем каждый матч на победу.

— С чем можете связать такую неудачную серию, что нужно добавить, чтобы победы шли?

— Забить на один больше и все.

— Селихов в раздевалке что-то сказал, извинился?

— Сказал, что такое бывает. Он отличный парень и хороший вратарь. Он справится со всем.

— В плане установок и задач — это было тоже самое?

— Что получилось, а что нет разберем на неделе и будем готовиться к следующему матчу.

— По поводу упрощения игры. Сегодня все скатилось к навесам. С чем это связано?

— Не знаю. Посмотрите как играют соперники в штрафной. Там с первого раза играли какие-то стеночки. На счет коротких передач, когда все сидят в обороне тут уже тяжело. Обороняется команда.