Мелкадзе считает матч против «Краснодара» одним из лучших в сезоне

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от матча против «Краснодара» (1:2). Форвард забил «быкам» на 65-й минуте.

«Наверное, игрой довольны. Просто надо было использовать свои моменты и внимательнее быть сзади. А так, что ни контратака, то опасный момент у наших ворот. Но эта игра стала одной из лучших для нас в сезоне. Я не знаю, что случилось после перерыва. Возможно, вышли расслабленными», — цитирует Metaraitings.ru Мелкадзе.

25-летний футболист рассказал о целях команды на текущий сезон.

«Наша задача — зацепиться за первую пятерку. Это выполнимо. Перед собой никаких целей не ставил. Просто двигаюсь от матча к матчу, уже влился в команду. И думаю, что нам по силам быть в топ-5 по итогам сезона», — добавил он.

После восьми туров российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.