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4 сентября, 12:10

Мелкадзе считает матч против «Краснодара» одним из лучших в сезоне

Мария Гусева
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от матча против «Краснодара» (1:2). Форвард забил «быкам» на 65-й минуте.

«Наверное, игрой довольны. Просто надо было использовать свои моменты и внимательнее быть сзади. А так, что ни контратака, то опасный момент у наших ворот. Но эта игра стала одной из лучших для нас в сезоне. Я не знаю, что случилось после перерыва. Возможно, вышли расслабленными», — цитирует Metaraitings.ru Мелкадзе.

25-летний футболист рассказал о целях команды на текущий сезон.

«Наша задача — зацепиться за первую пятерку. Это выполнимо. Перед собой никаких целей не ставил. Просто двигаюсь от матча к матчу, уже влился в команду. И думаю, что нам по силам быть в топ-5 по итогам сезона», — добавил он.

После восьми туров российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/melkadze-zadacha-sochi-top-5-v-rpl-igra-s-krasnodarom-stala-odnoy-iz-luchshikh-v-sezone-1352591/
Георгий Мелкадзе
РПЛ
ФК Сочи
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
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 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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