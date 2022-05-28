Нападающий «СКА-Хабаровск» рассказал, что у него не было реваншистских настроений в матче с «Химками»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Давид Караев рассказал, с какими эмоциями подходил к ответному стыковому матчу против «Химок» (0:3).

— Юран оставил вас перед тем, как перейти в «Химки». Как команда к этому относится?

— Уже столько было сказано насчет этого. Он пошел своей дорогой, мы пошли своей. Это его выбор был — уйти.

— Реваншистских настроений не было?

— Нет. У нас был достойный тренер, за которого мы бились. Это футбол. Нужно относиться к этому с пониманием.

— Как вас поддержка болельщиков сегодня?

— Приятно, что болельщики нас сегодня поддерживали, гнали до последнего вперед. Но это футбол, больше нечего сказать.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.