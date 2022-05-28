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Нападающий «СКА-Хабаровск» рассказал, что у него не было реваншистских настроений в матче с «Химками»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «СКА-Хабаровск» Давид Караев рассказал, с какими эмоциями подходил к ответному стыковому матчу против «Химок» (0:3).

— Юран оставил вас перед тем, как перейти в «Химки». Как команда к этому относится?

— Уже столько было сказано насчет этого. Он пошел своей дорогой, мы пошли своей. Это его выбор был — уйти.

— Реваншистских настроений не было?

— Нет. У нас был достойный тренер, за которого мы бились. Это футбол. Нужно относиться к этому с пониманием.

— Как вас поддержка болельщиков сегодня?

— Приятно, что болельщики нас сегодня поддерживали, гнали до последнего вперед. Но это футбол, больше нечего сказать.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.

ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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Химки – Спартак
 2 : 1
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 4 : 0
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