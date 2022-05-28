Денис Глушаков не стал обсуждать историю с судейством Алексея Манютина

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что игроки не обсуждают около футбольные темы, так как сосредоточены на результатах матчей. Хавбек не стал обсуждать ситуацию с арбитром Алексеем Матюниным.

— Дюков высказывался сегодня о матче «Химок» с «Крыльями Советов» и истории с Матюниным. Вы внутри обсуждаете эту историю, что он может быть привлечен к ответственности?

—Это вы только можете что-то писать и говорить об этом. Мы вообще не разговариваем об этом. Мы футболисты, играем на поле. Все, что около футбола, не должно нас касаться. Хорошо, что вы это говорите после игры, чтобы ребята не слышали это. Не надо это раздувать, надо сосредоточиться на футболе, если вы хотите, чтобы он в России был более менее чистым. Надо вам меньше об этом писать.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что РФС планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина.