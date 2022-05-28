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Сегодня, 17:00

Полузащитник «СКА-Хабаровск»: «Все ноют, что в Хабаровск тяжело лететь. А нам легко туда-сюда мотаться?»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в следующем сезоне.

«Где теперь искать мотивацию? Это футбол и жизнь. Мы не первая команда в такой ситуации. У нас все впереди, полный вперед. Из РПЛ опустились сильные клубы, будет интересно. Не знаю, что будет, какие футболисты останутся, кто будет тренером.

Есть ли проблема в командах ФНЛ с долгосрочностью? А в РПЛ не так? Понятное дело, что там выше подбор игроков и бюджет, нет дальних перелетов как у нас. Все ноют, что в Хабаровск тяжело лететь. А нам легко туда-сюда мотаться? Они один раз прилетают и улетают, а на нас ложится тройная нагрузка, об этом никто не говорит. Все желтеются, что им сложно.

Наши болельщики сегодня были громче хозяев. Все хаяли наш стадион, поле, спрашивали, где наши болельщики. А у «Химок» все время 1000 людей приходит. Россия на Москве не заканчивается, надо поддерживать футбол в регионах. Все развивают футбол в больших городах, а маленьким городам ничего не остается», — заявил Квеквескири.

«СКА-Хабаровск» по сумме двух матчей уступил «Химкам» (1:0, 0:3) и не смог пробиться в Тинькофф РПЛ.

ФК СКА-Хабаровск
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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