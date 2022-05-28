Полузащитник «СКА-Хабаровск»: «Все ноют, что в Хабаровск тяжело лететь. А нам легко туда-сюда мотаться?»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в следующем сезоне.

«Где теперь искать мотивацию? Это футбол и жизнь. Мы не первая команда в такой ситуации. У нас все впереди, полный вперед. Из РПЛ опустились сильные клубы, будет интересно. Не знаю, что будет, какие футболисты останутся, кто будет тренером.

Есть ли проблема в командах ФНЛ с долгосрочностью? А в РПЛ не так? Понятное дело, что там выше подбор игроков и бюджет, нет дальних перелетов как у нас. Все ноют, что в Хабаровск тяжело лететь. А нам легко туда-сюда мотаться? Они один раз прилетают и улетают, а на нас ложится тройная нагрузка, об этом никто не говорит. Все желтеются, что им сложно.

Наши болельщики сегодня были громче хозяев. Все хаяли наш стадион, поле, спрашивали, где наши болельщики. А у «Химок» все время 1000 людей приходит. Россия на Москве не заканчивается, надо поддерживать футбол в регионах. Все развивают футбол в больших городах, а маленьким городам ничего не остается», — заявил Квеквескири.

«СКА-Хабаровск» по сумме двух матчей уступил «Химкам» (1:0, 0:3) и не смог пробиться в Тинькофф РПЛ.