Орлов: «У «Краснодара» наблюдается спад. «Ростов» был поближе к победе»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Краснодар» не наиграл на победу в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

— К слову, параллельно с игрой «Зенит» — «Оренбург» смотрел матч «Ростов» — «Краснодар». У команды Мусаева наблюдается спад. Дончане терзали «быков» и, считаю, были поближе к победе. В общем, после чемпионского сезона «Краснодару» сейчас тяжело. Ясно, что на данный момент он не лидер РПЛ по игре. Да и в целом не могу назвать команду, которая превосходит остальных именно по качеству футбола.

Вот возьмем матч «Локомотив» — «Рубин». Железнодорожники выиграли исключительно благодаря ошибке Ставера. Обидно за него. Весь матч был надежен, а тут не удержал мокрый мяч... Кстати, внимательно следил за действиями Батракова. Он абсолютно не выделялся! Казанцы довольно жестко против него играли, и он не смог проявить своих лучших качеств. Это к вопросу о том, почему именно Глушенкова я второй тур кряду называю лучшим российским игроком РПЛ.

«Краснодар» (20 очков) занимает второе место в РПЛ. «Ростов» (10) продлил серию без поражений в чемпионате России до четырех матчей и идет 11-м в турнирной таблице.