28 сентября, 11:10

Орлов: «У «Краснодара» наблюдается спад. «Ростов» был поближе к победе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Краснодар» не наиграл на победу в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

— К слову, параллельно с игрой «Зенит» — «Оренбург» смотрел матч «Ростов» — «Краснодар». У команды Мусаева наблюдается спад. Дончане терзали «быков» и, считаю, были поближе к победе. В общем, после чемпионского сезона «Краснодару» сейчас тяжело. Ясно, что на данный момент он не лидер РПЛ по игре. Да и в целом не могу назвать команду, которая превосходит остальных именно по качеству футбола.

Вот возьмем матч «Локомотив» — «Рубин». Железнодорожники выиграли исключительно благодаря ошибке Ставера. Обидно за него. Весь матч был надежен, а тут не удержал мокрый мяч... Кстати, внимательно следил за действиями Батракова. Он абсолютно не выделялся! Казанцы довольно жестко против него играли, и он не смог проявить своих лучших качеств. Это к вопросу о том, почему именно Глушенкова я второй тур кряду называю лучшим российским игроком РПЛ.

Комментатор Геннадий Орлов о&nbsp;крупной победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Оренбургом&raquo; (5:2) и&nbsp;покере Максима Глушенкова.«Я говорил, что Глушенков — лучший в РПЛ. Батраков против «Рубина» не выделялся». Орлов — о крупной победе «Зенита»

«Краснодар» (20 очков) занимает второе место в РПЛ. «Ростов» (10) продлил серию без поражений в чемпионате России до четырех матчей и идет 11-м в турнирной таблице.

ФК Краснодар
ФК Ростов
Геннадий Орлов
Орлов: «Семак не стал мешать Глушенкову. У него нет любимчиков»

Нападающий «Рубина» Сиве заявил, что выучит плохие слова на русском: «Пока что мы ведем себя хорошо»
