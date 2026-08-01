Гол Даку принес «Рубину» победу над «Акроном»

«Рубин» обыграл «Акрон» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России-2026/27 — 2:1.

Команды забили все три гола в первом тайме. На 15-й минуте Андерсон Арройо вывел казанцев вперед. На 19-й минуте Мирлинд Даку забил второй гол в ворота хозяев. На 29-й минуте Арсений Дмитриев отыграл один мяч тольяттинцев.

В пятницу, 31 июля, появилась информация, что Даку близок к переходу в «Спартак». После игры в Самаре 28-летний футболист не смог сдержать эмоций.

«Рубин» набрал 3 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Акрон» потерпел второе подряд поражение на старте чемпионата и располагается на последней, 16-й позиции.

В следующем туре РПЛ казанцы 9 августа примут «Оренбург», а тольяттинская команда днем ранее на выезде сыграет с «Локомотивом».